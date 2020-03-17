ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКЕ ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ МАРШРУТ № 47 С 1 АПРЕЛЯ ПРОДЛЕВАЕТСЯ ДО МАСЮКОВЩИНЫ

17:04 17.03.2020 С целью создания дополнительных транспортных связей с 1 апреля 2020 года троллейбусный маршрут № 47 от ст. м. «Пушкинская» продлевается по просп. Пушкина, ул. Ольшевского до ДС «Масюковщина» с присвоением нового названия «ДС Малиновка-4 – ДС Масюковщина». Как сообщилии ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», одновременно закрывается автобусный маршрут № 947 «ДС Масюковщина – ст.м. Пушкинская».