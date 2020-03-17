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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ МАРШРУТ № 47 С 1 АПРЕЛЯ ПРОДЛЕВАЕТСЯ ДО МАСЮКОВЩИНЫ
17:04 17.03.2020
С целью создания дополнительных транспортных связей с 1 апреля 2020 года троллейбусный маршрут № 47 от ст. м. «Пушкинская» продлевается по просп. Пушкина, ул. Ольшевского до ДС «Масюковщина» с присвоением нового названия «ДС Малиновка-4 – ДС Масюковщина».
Как сообщилии ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», одновременно закрывается автобусный маршрут № 947 «ДС Масюковщина – ст.м. Пушкинская».
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