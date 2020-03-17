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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПОЛЕТЫ В РЯД ГОРОДОВ РОССИИ
16:57 17.03.2020

Авиакомпания «Белавиа» приостанавливает полеты в ряд городов России. Об этом национальный авиаперевозчик сообщает на сайте.

«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение полетов по следующим маршрутам c 18 марта по 1 мая 2020 г.: Воронеж, Краснодар, Казань, Москва (аэропорт Жуковский), Нижний Новгород, Ростов-на-Дону иСочи.

Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.

Обратиться кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года.

В случае обращения по возврату или обмену на рейсы, которые выполняются и не отменены (групповой или индивидуальный тариф) – возврат и обмен будут производиться в соответствии с правилами тарифа.
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