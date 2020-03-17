|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПОЛЕТЫ В РЯД ГОРОДОВ РОССИИ
16:57 17.03.2020
Авиакомпания «Белавиа» приостанавливает полеты в ряд городов России. Об этом национальный авиаперевозчик сообщает на сайте.
«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение полетов по следующим маршрутам c 18 марта по 1 мая 2020 г.: Воронеж, Краснодар, Казань, Москва (аэропорт Жуковский), Нижний Новгород, Ростов-на-Дону иСочи.
Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.
Обратиться кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года.
В случае обращения по возврату или обмену на рейсы, которые выполняются и не отменены (групповой или индивидуальный тариф) – возврат и обмен будут производиться в соответствии с правилами тарифа.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2020
Курсы в банках
на 17.03.2020
Конвертация в банках
на 17.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте