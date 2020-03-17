ЭКОНОМИКА РБ

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВКИ "ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО. ВЕСНА-2020" ПЕРЕНОСИТСЯ

16:49 17.03.2020 Проведение Международной специализированной выставки "Охота и рыболовство. Весна-2020" переносится. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, решение принято организаторами мероприятия - РУП "НВЦ "БелЭкспо" - с учетом ситуации с распространением COVID-19. Предварительно сроками проведения выставки определены 30 апреля – 3 мая 2020 года. Отметим, что международная специализированная выставка-ярмарка «Охота и рыболовство. Весна-2020» должна была состояться с 19 по 22 марта в Футбольном манеже (пр-т Победителей, 20/2).