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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВКИ "ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО. ВЕСНА-2020" ПЕРЕНОСИТСЯ
16:49 17.03.2020
Проведение Международной специализированной выставки "Охота и рыболовство. Весна-2020" переносится.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, решение принято организаторами мероприятия - РУП "НВЦ "БелЭкспо" - с учетом ситуации с распространением COVID-19. Предварительно сроками проведения выставки определены 30 апреля – 3 мая 2020 года.
Отметим, что международная специализированная выставка-ярмарка «Охота и рыболовство. Весна-2020» должна была состояться с 19 по 22 марта в Футбольном манеже (пр-т Победителей, 20/2).
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