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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ЗА 2 МЕСЯЦА УВЕЛИЧИЛА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ВНУТРИ РЕСПУБЛИКИ НА 7,3%
16:26 17.03.2020
Белорусская железная дорога за 2 месяца 2020 года перевезла внутри республики 4,9 млн тонн грузов, или 107,3% к аналогичному периоду 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, основную номенклатуру грузов составили: строительные, лесные, нефтяные грузы, химические и минеральные удобрения и др.
Грузооборот внутри республики по сравнению с январем-февралем 2019 года возрос на 5,5% и составил 1,6 млрд т-км.
Погрузка за 2 месяца 2020 года увеличилась на 7,7% и составила порядка 5 млн тонн (в январе-феврале 2019 года – 4,6 млн тонн).
В феврале 2020 года по территории Беларуси перевезено 2,7 млн тонн грузов, что на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Грузооборот внутри страны в феврале этого года возрос на 8,4% к аналогичному периоду прошлого года и составил 0,9 млрд т-км.
Погрузка увеличилась на 8,3% и составила 2,6 млн тонн (в феврале 2019 года – 2,4 млн тонн).
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