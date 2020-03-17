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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ОТКЛОНИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО РАЗВИТИЮ ДО 2025 ГОДА
15:51 17.03.2020
Сегодня на совещании Александр Лукашенко отклонил предложения правительства по основным направлениям Программы социально-экономического развития Беларуси до 2025 года.
"Скажу откровенно: мер для ускоренного развития и достижения валового внутреннего продукта, как мы определялись, в примерно $100 млрд я там не увидел. Может, кто-то увидел - скажите. Все, что предложено, следовало сделать еще пять лет назад. Но по данному вопросу мы проведем отдельное совещание. Это не тема сегодняшнего глубокого анализа", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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