ЭКОНОМИКА РБ

НА 4,5% СНИЗИЛСЯ ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ

15:39 17.03.2020 Согласно первой оценке, валовой региональный продукт (ВРП) Минской области за январь-февраль 2020 г. в текущих ценах составил 2866,5 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах он снизился на 4,5% к уровню января-февраля 2019 г.