Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) проведет антимонопольное расследование в отношении «жестких дискаунтеров».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, в МАРТ поступило заявление Ассоциации розничных сетей, в котором отмечено, что отдельная торговая сеть, позиционирующая себя как «жесткий дискаунтер» не соблюдает ассортиментные перечни, а также использует непрозрачные схемы приобретения товаров и демпингует, что заявитель рассматривает как недобросовестную конкуренцию.

В соответствии нормами антимонопольного законодательства приказом министра от 16 марта 2020 года начато антимонопольное расследование в отношении ООО «МосПродуктСервис», ООО «ЛенПродуктСервис», ООО «ВитебскПродуктСервис» и ООО «ГомельПродуктСервис». О решении представители торговой сети проинформированы на рабочей встрече, которая состоялась 16 марта в МАРТ.

В ходе встречи обозначено, что значительные несоответствия требованиям ассортиментных перечней были выявлены и в результате мониторингов торговых объектов.

Вместе с тем отмечено, что «жесткие дискаунтеры» – это механизм, который давит на торговые организации, занимающие доминирующее положение, и заставляет их сдерживать цены.

По итогам антимонопольного расследования планируется не только установить факт наличия либо отсутствия нарушения антимонопольного законодательства, но и определить понятие и требования к такому формату как «жесткий дискаунтер» с целью создания четких и понятных условий работы на данном рынке.