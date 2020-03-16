Республиканский Союз туристических организаций (РСТО) подготовил антикризисные предложения, которые могут помочь сохранить туристическую отрасль в создавшейся кризисной ситуации.

Как сообщает сайт РСТО, предложения направлены в Совет министров, в Министерство спорта и туризма, в Национальный банк.

Ситуация в сфере турбизнеса развивается в настоящее время самым драматическим образом. Белорусский туризм, как и туризм в других странах, оказался в крайне тяжелом положении. Сопредельные государства закрыли границы и ввели карантинные меры, сообщение со многими направлениями прервано, в кризисном положении находится как выездной, так и въездной туризм – туроператоры и турагенты, отели и перевозчики. В этих условиях, если не принять срочные меры по поддержке отрасли, можно просто разрушить всю систему туризма и гостеприимства в стране. Пострадают не только туристические компании, но и туристы, для которых сейчас важно, чтобы турфирмы остались на плаву и смогли, когда кризис схлынет, выполнить свои обязательства.

В этой ситуации обычные меры по снижению издержек, предпринимаемые организациями и предприятиями в кризисных ситуациях, эффекта не приносят. Видя это, правительства многих стран уже разработали или сейчас разрабатывают меры по поддержке турбизнеса (Грузия, Турция, Австрия, Израиль, Российская Федерация).

Республиканский Союз туристических организаций также надеется на поддержку белорусского правительства, всех регулирующих органов и предлагает меры в качестве чрезвычайных.

Так, в фере правового и общего регулирования предлагается при принятии ограничительных мер указывать точные сроки их действия; предоставить туристским предприятиям право отсрочки по исполнению обязательств по ранее заключенным договорам с туристами до 31 декабря 2020 г.; ввести комплекс мер для снижения панических настроений, разъяснять через СМИ, что на данный момент нет оснований для аннуляций туров на май-ноябрь 2020 года.

Кроме того, РСТО предлагает установить сроком от 6 месяцев налоговые каникулы на выплату налогов на прибыль и НДС, налогов, взимаемых по упрощенной системе налогообложения, земельного налога и других налоговых платежей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность по оказанию туристических услуг, а также в сфере гостеприимства и международных перевозок.

Предлагается также ввести мораторий для организаций и предприятий сферы туризма на отчисления в фонд соцзащиты населения; снизить базовую арендную величину на 60% и рекомендовать для арендодателей применить понижающие коэффициенты по коммунальным платежам для субъектов туристической деятельности.

В числе предложений - временная отмена платежей в фонд развития гражданской авиации и платежи Минкультуры (отчисления в Фонд президента РБ по поддержке культуры и искусства), для тех, кто арендует помещения в зданиях, имеющих культурную ценность; отмена налога на недвижимость для туристских организаций, как это было до 2016 года.

В финансовой сфере РСТО просит Национальный банк объявить мораторий на уплату процентов по кредитным платежам по ранее выданным кредитам и отсрочку по платежам, а также возможность получения новых кредитов на льготных условиях, предоставить возможность реструктуризации уже существующих кредитов; существенно снизить процентную ставку по овердрафтам и операционные расходы для субъектов туристической деятельности; рекомендовать банкам уменьшить на 50% от действующей комиссию банков при осуществлении валютных переводов; снизить вдвое проценты взимаемые банками за эквайринг для всех видов оплаты, и на Assist.

В целях сохранения интереса к посещению Беларуси предложить Министерству иностранных дел продлить действие ранее выданных и неиспользованных по причине пандемии виз иностранным гражданам сроком на 1 год.

«По мере развития ситуации эти меры могли бы быть продлены или остановлены. На период восстановления туриндустрии Республики Беларусь, по завершению пандемии предлагаем Министерству спорта и туризма совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, местными органами власти, представителями туристского бизнес сообщества разработать программу мер государственной поддержки в виде временного предоставления льготных режимов хозяйствования, субсидий и льготного кредитования», - говорится в заявлении.

По мнению РСТО, принятие предложенных мер позволит сохранить уровень развития туриндустрии, кадровый потенциал и создаст предпосылки для дальнейшего развития туризма в Беларуси.