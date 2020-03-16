Бюджет по итогам 2019 года исполнен лучше, чем планировали. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас 17 марта на совещании об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год и оценке результатов пятилетки.

"Это позволило не только обеспечить решение целого спектра ключевых задач социального блока, но и направить определенный объем средств в резерв на формирование так называемой "подушки безопасности". Улучшено большинство показателей безопасности в экономической и денежно-кредитной сферах. Впервые за многие годы ситуация здесь оценивается как стабильная", - подчеркнул премьер-министр.

В 2019 году правительству удалось сохранить важнейшие макроэкономические пропорции и обеспечить сбалансированное развитие.

"Результатом стал устойчивый рост благосостояния населения. Заработная плата по стране, начиная с марта прошлого года, устойчиво находится над отметкой в тысячу рублей. Ее размер на конец года составил Br1240, - сказал Сергей Румас. - В бюджетном секторе, как и обещали, вышли на соотношение 80% при средней зарплате в Br993. Выполняется задача по увеличению зарплат педагогическим работникам и врачам. Пенсии увеличились на 20%, а с учетом инфляции - на 13,4%. Это самый высокий темп за последние 5 лет".

По мнению премьер-министра, за год существенно улучшены качественные показатели развития. "Инфляция - на минимальном уровне. Получено оптимальное внешнеторговое сальдо с очередным рекордом по экспорту услуг, обеспечена устойчивость на валютном, кредитно-депозитном и финансовом рынках. Своевременно исполнены валютные обязательства государства, при этом золотовалютные резервы достигли рекордного уровня - $9,4 млрд", - констатировал Сергей Румас.

Вместе с тем он обозначил и ряд существующих проблем, в числе которых - отсутствие запланированного экономического роста, его темпы ниже среднемировых.