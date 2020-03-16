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ЭКОНОМИКА РБ
ДВИЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПУНКТ ПРОПУСКА «БЕНЯКОНИ» ВОЗОБНОВЛЕНО – ГТК БЕЛАРУСИ
13:48 17.03.2020
Движение грузовиков через пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») возобновлено сегодня с 10:00 по белорусскому времени. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в ГТК Беларуси.
Напомним, с 16 марта литовской стороной было прекращено оформление грузовых авто в пунктах пропуска «Шальчининкай» и «Лаворишкес», сопредельных с белорусскими пунктами пропуска «Бенякони» и «Котловка».
Государственный таможенный комитет рекомендует перевозчикам выстраивать маршруты следования в белорусско-литовском направлении, в том числе через пункт пропуска «Бенякони», не ожидая в пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Привалка», где сейчас наблюдается скопление грузовиков в связи с вышеуказанной причиной.
Движение грузовых транспортных средств на белорусско-польском направлении осуществляется через пункты пропуска «Козловичи» («Кукурыки»), «Брузги» («Кузница»), «Берестовица» («Бобровники»). Сотрудники таможенных органов Беларуси оформляют автомобили с учетом ритмичности их выпуска польской стороной, налажено активное взаимодействие и прием потоков.
В пунктах пропуска «Половцы» («Песчатка») и «Славатыче» («Домачево») движение автомобилей прекращено по решению польской стороны.
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