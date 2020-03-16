ЭКОНОМИКА РБ

НА БУТБ 19 МАРТА СОСТОЯТСЯ ЭКСПОРТНЫЕ БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ ПРОДУКЦИЕЙ ОАО «БМЗ»

13:31 17.03.2020 19 марта на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) состоятся экспортные торги продукцией ОАО «БМЗ» – управляющая компания холдинга «БМК». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, целевой рынок – Польша. С реестром заявок на продажу можно ознакомиться на сайте биржи.