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ЭКОНОМИКА РБ
НА БУТБ 19 МАРТА СОСТОЯТСЯ ЭКСПОРТНЫЕ БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ ПРОДУКЦИЕЙ ОАО «БМЗ»
13:31 17.03.2020
19 марта на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) состоятся экспортные торги продукцией ОАО «БМЗ» – управляющая компания холдинга «БМК».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, целевой рынок – Польша.
С реестром заявок на продажу можно ознакомиться на сайте биржи.
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