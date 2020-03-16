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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДОРОЖАЛА В ФЕВРАЛЕ НА 1,6%
13:22 17.03.2020

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 101,6%, с декабрем 2019 г. – 102,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе в растениеводстве цены выросли в феврале на 4%, с начала года – на 6,7%, в животноводстве – на 1% и 1,3% соответственно.

Цены производителей промышленной продукции в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. выросли на 0,6%, с декабря 2019 г. – на 0,8%, в том числе на инвестиционные товары – на 0,6% и 0,7% соответственно.

Промежуточные товары подорожали в феврале на 0,6%, с начала года – на 0,9%.

Напомним, в феврале 2020 года цены на потребительские товары выросли по сравнению с январем на 0,3%, с начала года – на 0,5%.
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