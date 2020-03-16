ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат» приступил к редизайну упаковки на детское питание ТМ «Топтышка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Малоритский КОСК», в обновленном дизайне уже произведена первая продукция в упаковке типа Пауч- пюре из яблок и малины с сахаром массой 90 грамм. Ассортиментная линейка пюре в данном виде упаковки насчитывает 11 наименований и дополнится 4 новыми вкусами в этом году.

Новый дизайн сохранил преемственность с предыдущим. Основная цветовая гамма не изменилась. На упаковке остался добрый и запоминающийся герой — мишка, как символ нежности и заботы. При этом детские пюре остаются такими же вкусными и полезными- состав продуктов остался прежним.