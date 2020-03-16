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17.03.2020

 

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ЭКОНОМИКА РБ


СДЕРЖИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТРАНЯЮТСЯ СЛИШКОМ МЕДЛЕННО – ЛУКАШЕНКО
11:55 17.03.2020

Ключевые проблемы, которые сдерживают возможности белорусской экономики, устраняются слишком медленно. Это отметил Александр Лукашенко 17 марта на совещании об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год и оценке результатов пятилетки.

"Больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем, которые сдерживают возможности экономики, идет слишком медленно. Боюсь, что формально. Экономика не достигла такой степени устойчивости, чтобы уверенно противостоять влиянию извне: политическим настроениям, внешним шокам и иного рода потрясениям", - сказал Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, в государстве слишком много внимания уделяют тому, по какой цене будут покупать нефть и в каких объемах, какой курс валюты в странах - торговых партнерах, какие ограничения они вводят для Беларуси.

"Реагируем на любой шорох. Так быть не должно. Мы небольшая страна с открытой экономикой. Именно поэтому должны уметь гибко адаптироваться к объективным условиям, в которых живет окружающий нас мир, и уметь работать со всеми", - подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, он констатировал, что рост заработной платы уже третий год подряд значительно опережает рост производительности труда.

"Интересно, еще долго может сохраняться такая тенденция? Или кто-то считает, что сможет обмануть законы экономики?", - спросил Лукашенко.
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