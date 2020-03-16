В Ташкенте (Узбекистан) состоялась конференция дилеров и партнеров ИП ООО MAZ-TASHKENT.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Промагролизинг», в рамках конференции прошло подведение итогов года и награждение лучших партнеров и дилеров предприятия. ОАО «Промагролизинг» было отмечено дипломом в номинации «Главный финансовый партнер ИП ООО MAZ-TASHKENT в Республике Беларусь».

На сегодня рынок Узбекистана становится одним из основных для общества. Так, объем экспорта техники производства ОАО «МАЗ» в Узбекистан в 2019 году составил более 6,5 млн долларов США.