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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ ТЕХНИКИ ПРОИЗВОДСТВА ОАО «МАЗ» В УЗБЕКИСТАН В 2019 ГОДУ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 6,5 МЛН ДОЛЛАРОВ США
11:48 17.03.2020
В Ташкенте (Узбекистан) состоялась конференция дилеров и партнеров ИП ООО MAZ-TASHKENT.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Промагролизинг», в рамках конференции прошло подведение итогов года и награждение лучших партнеров и дилеров предприятия. ОАО «Промагролизинг» было отмечено дипломом в номинации «Главный финансовый партнер ИП ООО MAZ-TASHKENT в Республике Беларусь».
На сегодня рынок Узбекистана становится одним из основных для общества. Так, объем экспорта техники производства ОАО «МАЗ» в Узбекистан в 2019 году составил более 6,5 млн долларов США.
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