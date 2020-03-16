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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ВНЕСУТ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ВУЗОВ
11:32 17.03.2020
В Беларуси будут внесены изменения в учебный процесс учреждений высшего образования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобразования, с целью избежания массового скопления людей рекомендовано скорректировать лекционные занятия и использовать иные формы занятий, предусмотренные учебными планами и программами, в числе которых практикумы, консультации, лабораторные.
Будет ограничено проведение научных и культурно-массовых мероприятий. Вместе с тем, во всех учреждениях образования должен быть организован нормальный учебный процесс и приняты необходимые санитарно-профилактические меры.
Под особым контролем будут находиться все общежития: рекомендовано ограничить доступ в них посторонних, усилить противоэпидемические мероприятия.
Во всех учреждениях образования проводится необходимая информационно-разъяснительная работа.
В случае малейших проявлений заболевания необходимо своевременно обратиться в медицинское учреждение или сообщить об этом медицинскому работнику учреждения образования.
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