В НИЭИ Минэкономики проходит серия круглых столов по темам, связанным с различными аспектами развития сферы услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, с 9 по 16 марта состоялись круглые столы на такие темы, как «Проблемы и направления развития услуг в сферах строительства и операций с недвижимым имуществом», «Финансовые и страховые услуги: тенденции, проблемы и перспективы развития», «Индустрия туризма – драйвер экономического и социального развития Беларуси», «Проблемные вопросы эффективного развития профессионального консалтинга и наукоемких видов услуг».

В работе круглых столов приняли участие заместители министра экономики Юрий Чеботарь, Дмитрий Ярошевич, Дмитрий Матусевич, представители профильных органов государственного управления, бизнеса, научных кругов.

Следующий круглый стол пройдет на тему «Проблемы и перспективы развития социальных услуг».

Обсуждение перспектив и задач развития сферы услуг проводится Министерством экономики и Научно-исследовательским институтом Минэкономики в рамках подготовки стратегических программных документов на следующую пятилетку, в которых развитие сферы услуг должно стать одной из прогнозируемых точек роста. В частности, круглые столы проводятся с целью определения комплекса мер, подлежащих к включению в Концепцию развития сферы услуг в Республике Беларусь до 2025 года.