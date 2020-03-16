С 17 по 31 марта 2020 года в Минске не будут проводиться мини-ярмарки вакансий, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, мероприятия должны были состояться в трех отделах обслуживания граждан: № 1 по адресу: ул. Я. Коласа, 69, № 2 на пр. Любимова, 14, № 3 на ул. Щербакова, 32.

О проведении апрельских мини-ярмарок вакансий проинформируют позже.