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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПОЛЕТЫ В БАКУ, БЕЙРУТ, КИШИНЕВ И РИГУ
10:22 17.03.2020
В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение полетов в ряд городов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, полеты приостанавливаются по следующим маршрутам: Кишинев – с 17 по 31 марта 2020 г.; Рига - с 17 марта по 14 апреля 2020 года; Баку - с 15 марта по 15 апреля 2020 года; Бейрут - с 19 марта по 29 марта 2020 года.
Кроме того, отменяются полеты в Египет до конца марта. Тем, кто сейчас находятся в Египте, будут организованы рейсы для перелета в Беларусь. За информацией по возвратам или переносу туров рекомендуется обращаться к туроператору, у которого приобретали путевку.
В связи с постоянно изменяющейся ситуацией на рынке национальный перевозчик просит проверять обновления на сайте об отмененных рейсах в связи с эпидемией коронавируса (Covid – 19).
Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.
В случае обращения по возврату или обмену на рейсы, которые выполняются и не отменены (групповой или индивидуальный тариф) – возврат и обмен будут производиться в соответствии с правилами тарифа.
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