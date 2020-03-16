Индекс цен производителей промышленной продукции в Гомельской области в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 101,3%, с декабрем 2019 г. – 102,4%, в том числе на инвестиционные товары – 100,3% и 100,9% соответственно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, промежуточные товары в феврале подорожали по сравнению с январем на 1,3%, с начала года – на 2,7%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 101,1%, с декабрем 2019 г. – 102%, в том числе в растениеводстве – 104,7% и 106,4% соответственно, животноводстве – 100,1% и 100,9% соответственно.

Напомним, потребительские товары в феврале в Гомельской области выросли на 0,8%, с начала года – на 1,5%.