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ЭКОНОМИКА РБ
СТОЛИЧНАЯ МАРШРУТКА 1017-ТК ПРЕКРАЩАЕТ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ИЗ-ЗА НЕРЕНТАБЕЛЬНОСТИ
10:05 17.03.2020
Перевозки пассажиров по маршруту № 1017-ТК «ДС Ангарская-4 – Селицкого, 11» прекращены.
Как пояснили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», перевозки прекращены в связи с отказом перевозчика от работы на данном маршруте из-за нерентабельности.
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