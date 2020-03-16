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17.03.2020

 

Сегодня в нашем административном здании (Чичерина, 21) с 11.00 до 14.00 будет отсутствовать электроэнергия в связи с проведением планово-предупредительных работ в РЭС-3.

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ЭКОНОМИКА РБ


СТОЛИЧНАЯ МАРШРУТКА 1017-ТК ПРЕКРАЩАЕТ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ИЗ-ЗА НЕРЕНТАБЕЛЬНОСТИ
10:05 17.03.2020

Перевозки пассажиров по маршруту № 1017-ТК «ДС Ангарская-4 – Селицкого, 11» прекращены.

Как пояснили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», перевозки прекращены в связи с отказом перевозчика от работы на данном маршруте из-за нерентабельности.
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