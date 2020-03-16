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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИИ «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» И «БЕЛОРУСНЕФТЬ» НАМЕРЕНЫ РАСШИРИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО
09:25 17.03.2020
Итоги и перспективы совместной работы обсуждались во время визита в «Белоруснефть» делегации ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
Как сообщает портал neft.by, главной целью встречи было изучение возможностей для расширения сотрудничества.
Для делегации провели обзорную экскурсию по объектам и подразделениям «Белоруснефти», которые находятся в Речицком районе.
Гости изучили возможности управления «Нефтеспецстрой» – оборудование, технику, инструмент, которые нефтяники используют в работе, образцы выпускаемой продукции. Строители нефтедобывающей компании задействованы в реализации нескольких проектов ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Работы на пяти объектах уже завершены.
По итогам встречи подписан итоговый протокол, которым закреплены намерения и заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве двух предприятий на взаимовыгодных условиях в области проектирования и строительства объектов ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
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