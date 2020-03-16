Согласно первой оценке, валовой внутренний продукт Беларуси за январь-февраль 2020 г. в текущих ценах составил 19,5 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 99,4% к уровню января-февраля 2019 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-феврале 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 103,7%.