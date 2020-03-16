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ЭКОНОМИКА РБ
ВВП БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ СНИЗИЛСЯ НА 0,6%
09:18 17.03.2020
Согласно первой оценке, валовой внутренний продукт Беларуси за январь-февраль 2020 г. в текущих ценах составил 19,5 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 99,4% к уровню января-февраля 2019 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-феврале 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 103,7%.
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