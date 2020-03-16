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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛСТАТ СООБЩИЛ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ЯНВАРЬ
17:44 16.03.2020
За январь 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций республики (Без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 7,9%, рентабельность продаж – 6,4%.
Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 февраля 2020 г. составила 40,9 млрд. рублей, в том числе просроченная – 7,9 млрд. рублей, или 19,3% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 февраля 2020 г. составила 51,2 млрд. рублей, в том числе просроченная – 8,1 млрд. рублей, или 15,9% от общего объема кредиторской задолженности.
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