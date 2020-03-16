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ЭКОНОМИКА РБ


ЖЕЛАЮЩИХ ПРОДАТЬ КВАРТИРУ В МИНСКЕ ЗА НЕДЕЛЮ СТАЛО ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ
17:18 16.03.2020

Положительная динамика цен на квартиры сохраняется, хотя рост немного замедлился по сравнению с февралем. За минувшую неделю, c 9 по 16 марта 2020 года, индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,4% и составил 1475 $/м2.

Как пишет информационно-аналитический центр Realt.by, потребовалось меньше 4 месяцев на то, чтобы квадратный метр подорожал на $100.

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,1% и составила 1343 $/м2. Это самое незначительное недельное повышение цен в 2020 году.

Негативный новостной фон не нашел отражения в ценовой динамике, но желающих продать квартиру в Минске за неделю стало значительно больше. Количество выставленных на продажу квартир выросло сразу на 4,9%. Самый ощутимый приток объектов в базу замечен в сегменте 2-комнатных квартир (+6,8%), «однушек» стало больше на 4,8%, других типов квартир — на 2,6−3,4%.

Текущий уровень предложения оказался максимальным с июля прошлого года. Также стоит отметить, что впервые за долгое время изменение объема предложения в годовом выражении оказалось положительным — квартир на вторичном рынке сейчас на полпроцента больше, чем год назад.

Рост цен по-прежнему наблюдается у всех типов квартир. Максимальные темпы демонстрировали 4-комнатные квартиры, прибавившие за неделю 0,9%. Остальные приросли в цене на 0,1−0,5%.

Резким снижением цен завершилась неделя для самого дорогого района — Центрального (-1,6%). Также негативная ценовая динамика была зафиксирована в Московском районе столицы. В остальной части города цены на квартиры продолжили расти. Максимальные темпы были отмечены в Партизанском (+1,4%) и Фрунзенском (+0,9%) районах.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 831 $/м2 (без изменений), Витебск — 647 $/м2 (+0,3%), Гомель — 644 $/м2 (+1%), Гродно — 764 $/м2 (+0,2%), Могилев — 663 $/м2 (+0,4%).
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