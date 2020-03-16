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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ ВЫРОСЛИ НА 6,8%
16:52 16.03.2020
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе 2020 г. выросли на 6,8% к уровню января 2019 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 5%.
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