19 марта 2020 года в государственном учреждении образования «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов системы Госкомимущества» состоится семинар на тему «Особенности оценки стоимости объектов недвижимости. Практика оценки стоимости капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест как объектов недвижимого имущества».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, семинар организован для специалистов, аттестованных на право проведения независимой оценки капитальных строений (зданий, сооружений), не завершенных строительством объектов, изолированных помещений, машино-мест и имущественных прав на них.

В процессе обучения будут рассмотрены правовые аспекты, регулирующие сделки с объектами недвижимого имущества: согласование перепланировок и реконструкции, порядок государственной регистрации произведенных улучшений.

Кроме того, на семинаре будут рассматриваться особенности определения ликвидационной стоимости по объектам недвижимости, документы, регулирующие вопросы профессиональной этики в Беларуси, а также обратная связь об оценках рыночной стоимости от финансовых учреждений республики ь (банков).

Участники семинара разберут типичные ошибки в документах оценки при оценке стоимости капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест как объектов недвижимого имущества объектов недвижимости.