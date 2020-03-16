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ЭКОНОМИКА РБ
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ РАССМОТРЯТ НА ОБУЧАЮЩЕМ СЕМИНАРЕ 19 МАРТА
16:44 16.03.2020
19 марта 2020 года в государственном учреждении образования «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов системы Госкомимущества» состоится семинар на тему «Особенности оценки стоимости объектов недвижимости. Практика оценки стоимости капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест как объектов недвижимого имущества».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, семинар организован для специалистов, аттестованных на право проведения независимой оценки капитальных строений (зданий, сооружений), не завершенных строительством объектов, изолированных помещений, машино-мест и имущественных прав на них.
В процессе обучения будут рассмотрены правовые аспекты, регулирующие сделки с объектами недвижимого имущества: согласование перепланировок и реконструкции, порядок государственной регистрации произведенных улучшений.
Кроме того, на семинаре будут рассматриваться особенности определения ликвидационной стоимости по объектам недвижимости, документы, регулирующие вопросы профессиональной этики в Беларуси, а также обратная связь об оценках рыночной стоимости от финансовых учреждений республики ь (банков).
Участники семинара разберут типичные ошибки в документах оценки при оценке стоимости капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест как объектов недвижимого имущества объектов недвижимости.
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