Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в Витебской области в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 102,4%, с декабрем 2019 г.– 104,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе в растениеводстве цены в феврале повысились на 4,5%, с начала года - на 8,8%, в животноводстве – на 1,8% и 103,6% соответственно.

Индекс цен производителей промышленной продукции в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 101,8%, с декабрем 2019 г. – 103,5%, в том числе на инвестиционные товары – 100,6% и 100,6% соответственно.

Промежуточные товары в феврале подорожали по сравнению с январем на 2,1%, с начала года - на 4,3%.

Как сообщалось, в целом цены на потребительские товары увеличились в феврале на 0,3%, с начала года – на 0,4%.