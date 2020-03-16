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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛИ В ФЕВРАЛЕ НА 2,4%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 4,7%
16:08 16.03.2020

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в Витебской области в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 102,4%, с декабрем 2019 г.– 104,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе в растениеводстве цены в феврале повысились на 4,5%, с начала года - на 8,8%, в животноводстве – на 1,8% и 103,6% соответственно.

Индекс цен производителей промышленной продукции в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 101,8%, с декабрем 2019 г. – 103,5%, в том числе на инвестиционные товары – 100,6% и 100,6% соответственно.

Промежуточные товары в феврале подорожали по сравнению с январем на 2,1%, с начала года - на 4,3%.

Как сообщалось, в целом цены на потребительские товары увеличились в феврале на 0,3%, с начала года – на 0,4%.
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