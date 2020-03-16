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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ПРОВЕДЕТ 17 МАРТА ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МИНСКА ПО ВОПРОСАМ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ
15:37 16.03.2020
Представители главного управления контроля по Минску Комитета государственного контроля проведут 17 марта 2020 года прямую телефонную линию с жителями Минска по вопросам начисления заработной платы работникам бюджетных организаций при введении новых условий оплаты труда в бюджетной сфере.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, обратиться на прямую линию можно с 10:00 до 12:00 по телефону (017) 327-20-15.
Жители Минска (работники бюджетных организаций) могут сообщить информацию о фактах снижения заработной платы за январь, февраль текущего года в сравнении с ранее получаемой.
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