Представители главного управления контроля по Минску Комитета государственного контроля проведут 17 марта 2020 года прямую телефонную линию с жителями Минска по вопросам начисления заработной платы работникам бюджетных организаций при введении новых условий оплаты труда в бюджетной сфере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, обратиться на прямую линию можно с 10:00 до 12:00 по телефону (017) 327-20-15.

Жители Минска (работники бюджетных организаций) могут сообщить информацию о фактах снижения заработной платы за январь, февраль текущего года в сравнении с ранее получаемой.