|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ОТМЕНЯЕТ ПЛАТУ ЗА ЗВОНКИ НА ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ КОРОНАВИРУСА В БЕЛАРУСИ И ЗА РУБЕЖОМ
15:12 16.03.2020
C 17 марта все абоненты мобильного оператора life:) смогут бесплатно звонить на телефоны горячих линий Беларуси по вопросам коронавируса и на номера экстренных линий белорусских дипломатических ведомств за рубежом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, звонки будут бесплатными на всех тарифных планах, в том числе в роуминге.
Номера горячих линий по вопросам коронавируса в Беларуси: +375(29) 156-85-65; 8 (017) 334-34-68; 8 (0152) 55-25-02; 8 (0152) 75-53-22; 8 (0212) 67-36-44; 8 (0214) 74-39-44; 8 (0214) 57-36-44; 8 (0216) 51-34-41 и 51−34−48.
Среди посольств Беларуси за рубежом бесплатными будут звонки на экстренные и горячие линии Украины, Польши, России, Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана, Турции, Германии, Италии, Австрии, Израиля, Египта и других.
Полный список стран можно узнать здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2020
Курсы в банках
на 16.03.2020
Конвертация в банках
на 16.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте