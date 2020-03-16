ЭКОНОМИКА РБ

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ИЗ МИНСКА В ДУДУТКИ С 20 МАРТА ИЗМЕНИТСЯ

14:55 16.03.2020 Расписание движения пригородного автобусного маршрута № 323 «АВ Восточный – Дудутки» с 20 марта изменяется. Как сообщили ЭКОПРЕСС в «Минсктранс», с 20 марта автобусы будут отправляться от «АВ Восточный» в 13:01 и 16:50 по всем дням недели, от «АВ Центральный» в 13:16 и 17:05, от остановочного пункта «Дудутки» в 14:41 и 18:35. «Минсктранс» просит учитывать данную информацию при планировании поездок.