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ЭКОНОМИКА РБ
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ИЗ МИНСКА В ДУДУТКИ С 20 МАРТА ИЗМЕНИТСЯ
14:55 16.03.2020
Расписание движения пригородного автобусного маршрута № 323 «АВ Восточный – Дудутки» с 20 марта изменяется.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в «Минсктранс», с 20 марта автобусы будут отправляться от «АВ Восточный» в 13:01 и 16:50 по всем дням недели, от «АВ Центральный» в 13:16 и 17:05, от остановочного пункта «Дудутки» в 14:41 и 18:35.
«Минсктранс» просит учитывать данную информацию при планировании поездок.
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