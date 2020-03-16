ЭКОНОМИКА РБ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МИНСКА ВНЕСЛИ В ГОСБЮДЖЕТ 2,2 МЛРД РУБЛЕЙ

14:29 16.03.2020 На 1 марта Минск собрал 2158,0 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, выполнение плана доходов консолидированного бюджета обеспечено на 104,8%. В структуре доходов консолидированного бюджета 70,6% (1524,4 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 29,4% (633,6 млн рублей) – местного.