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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МИНСКА ВНЕСЛИ В ГОСБЮДЖЕТ 2,2 МЛРД РУБЛЕЙ
14:29 16.03.2020
На 1 марта Минск собрал 2158,0 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, выполнение плана доходов консолидированного бюджета обеспечено на 104,8%.
В структуре доходов консолидированного бюджета 70,6% (1524,4 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 29,4% (633,6 млн рублей) – местного.
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