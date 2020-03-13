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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО БЖД 19 МАРТА ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
13:58 16.03.2020
19 марта первый заместитель начальника Белорусской железной дороги Игорь Шилов проведет прямую телефонную линию по вопросам организации пассажирских перевозок и расписанию движения поездов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, задать вопросы можно будет с 14.00 до 15.00 по телефону +375 (17) 225-24-24.
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