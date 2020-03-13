19 марта первый заместитель начальника Белорусской железной дороги Игорь Шилов проведет прямую телефонную линию по вопросам организации пассажирских перевозок и расписанию движения поездов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, задать вопросы можно будет с 14.00 до 15.00 по телефону +375 (17) 225-24-24.