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ЭКОНОМИКА РБ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ МАЗ СОСТОИТСЯ 31 МАРТА
13:37 16.03.2020
31 марта состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании планируется заслушать отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МАЗ» за 2019 год, утвердить ключевые показатели эффективности и целевые параметры развития на 2020 год.
Кроме того, совет директоров отчитается о проделанной работе за март 2019 года – март 2020 года.
На собрании также пойдет речь о результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности, распределении прибыли за 2019 год.
Планируется также утвердить распределение и использование чистой прибыли (убытков) за 2019 год, выплату дивидендов за 2019 год.
Акционеры утвердят направления распределения прибыли на 2020 год, размер вознаграждения и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии.
В повестку дня также вынесен вопрос об изменении устава.
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