31 марта состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании планируется заслушать отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МАЗ» за 2019 год, утвердить ключевые показатели эффективности и целевые параметры развития на 2020 год.

Кроме того, совет директоров отчитается о проделанной работе за март 2019 года – март 2020 года.

На собрании также пойдет речь о результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности, распределении прибыли за 2019 год.

Планируется также утвердить распределение и использование чистой прибыли (убытков) за 2019 год, выплату дивидендов за 2019 год.

Акционеры утвердят направления распределения прибыли на 2020 год, размер вознаграждения и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии.

В повестку дня также вынесен вопрос об изменении устава.