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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЗДРАВ: В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 36 ПАЦИЕНТОВ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ТЕСТОМ НА РНК КОРОНАВИРУСА
13:13 16.03.2020

В Беларуси на сегодняшний момент зарегистрировано 36 пациентов с положительным, лабораторным тестом на наличие РНК коронавируса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, три пациента выписаны, трое – готовятся к выписке. У 8 имеются минимальные признаки инфекционного процесса, проводится необходимая терапия согласно утвержденной инструкции. Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой. У остальных пациентов признаков инфекционного процесса нет.

На сегодня в Беларуси COVID-19 у 5-ти студентов БГУ, у которых предварительный тест дал положительный результат на COVID-19, повторный анализ подтвердил наличие РНК вируса. Однако ни у кого из них клинических проявлений болезни не выявлено. За выходные зарегистрированы положительные тесты у 4-х граждан Беларуси. Граждане прибыли из Мюнхена, Амстердама и Москвы. Все пациенты были изолированы в момент возвращения из-за границы. Их ближайшие контакты также уже госпитализированы.

За последние сутки выполнено исследование на коронавирус 950 образцов. Еще около 200 находятся в работе. Всего с начала февраля специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провели более 16 тыс. тестов на COVID-19.

«Мы хотели бы отметить, что размещение иностранных студентов (из угрожаемых по коранавирусу стран) в контакт-центры себя оправдал. На сегодня в Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье» находится 128 человек, в оздоровительном комплексе БГУ «Бригантина» - 153, свободных мест вполне достаточно для завершения данного типа ограничительных мероприятий», - отметили в министерстве.

По основным результатам эпидрасследования, выявления носителей, контактных лиц, других мероприятий санитарно-эпидемиологического надзора на эпидемиологическом и медицинском контроле 2 тыс. 583 человека, на данный момент все они без признаков инфекции.
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