В связи с вызванной коронавирусом COVID-19 ситуацией Украиной принято решение о закрытии международного железнодорожного сообщения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Белорусской железной дороги, на основании этого факта временно приостанавливается курсирование поездов, беспересадочных и прицепных вагонов:

№32/31 Киев-Рига, а также прицепного вагона Минск-Рига;

№53/54 Киев/Харьков-Санкт-Петербург;

№86/85 Минск-Киев;

№94/93 Минск-Одесса;

№100/99 Минск-Запорожье, а также беспересадочных вагонов Минск-Кишинэу;

№361/362 Кишинэу-Санкт-Петербург, а также беспересадочных вагонов Гродно-Санкт-Петербург;

№371/372 Могилев-Львов, а также прицепных вагонов Барановичи-Львов и Минск-Могилев;

№856/855 Гомель-Сновск;

№6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов;

№6309/6310 и №6315/6316 Ковель-Хотислав.

Кроме того, изменяется маршрут движения приграничных поездов №6217/6218 Барановичи-Удрицк-Барановичи и №6342/6341, 6344/6343 Брест-Заболотье-Брест.

Отменяются и временно курсировать не будут:

поезд №31/32 Киев-Рига отправлением из Киева с 16 марта, отправлением из Риги с 17 марта, а также прицепной вагон Минск-Рига, отправлением из Минска и Риги 17 марта;

поезд №86/85 Минск-Киев отправлением из Минска с 15 марта, отправлением из Киева с 16 марта;

поезд №94/93 Минск-Одесса отправлением из Минска с 17 марта, отправлением из Одессы с 18 марта;

поезд №100/99 Минск-Запорожье отправлением из Минска с 16 марта, отправлением из Запорожья с 18 марта;

поезда №856/855 Гомель-Сновск-Гомель отправлением из Гомеля и Сновска с 21 марта;

поезд №361/362 Кишинэу-Санкт-Петербург, отправлением из Кишинева с 15 марта, отправлением из Санкт-Петербурга с 17 марта;

беспересадочные вагоны в сообщении Гродно-Санкт-Петербург курсирующие в составах поездов №26/362 отправлением из Гродно с 16 марта;

беспересадочные вагоны в сообщении Гродно-Санкт-Петербург, курсирующие в составах поездов №83/7/25 отправлением из Санкт-Петербурга с 17 марта;

беспересадочные вагоны в сообщении Минск-Кишинэу курсирующие в составах поездов №100/362 отправлением из Минска с 16 марта;

приграничный поезд №6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов отправлением от станций Сарны и Горынь с 16 марта;

приграничный поезд №6309/6310 Ковель-Хотислав отправлением от станций Ковель и Хотислав с 16 марта;

приграничный поезд №6315/6316 Ковель-Хотислав отправлением от станций Ковель с 16 марта и Хотислав с 17 марта.

Поезд международных линий №371 Могилев-Львов отправлением из Могилева 15 марта проследует до станции Горынь и 16 марта отправится обратно по маршруту Горынь-Могилев. В дальнейшем поезд №371/372 Могилев-Львов-Могилев отменяется и временно курсировать не будет. В свою очередь прицепной вагон Барановичи-Львов отправлением из Барановичей с 15 марта и отправлением из Львова с 16 марта отменяется.

До последней приграничной станции сокращается маршрут следования приграничных поездов Брест-Заболотье и Барановичи-Удрицк:

поезда №6342/6341 и №6344/6343 Брест-Заболотье с 16 марта будут курсировать в сообщении Брест-Хотислав;

поезд №6217/6218 Барановичи-Удрицк с 16 марта будет курсировать в сообщении Барановичи-Горынь.

Кроме того, Латвия также приняла решение о прекращении международного железнодорожного пассажирского сообщения.

На основании этого факта железнодорожная администрация Латвии уведомила о временной приостановке курсирования поездов.

Отменяются и временно курсировать не будут:

поезд №31/32 Киев-Рига отправлением из Киева с 16/03-2020, из Риги с 17 марта, а также прицепные вагоны Минск-Рига, курсирующие в составах поездов №31/32 отправлением из Минска и Риги с 17 марта;

поезд №87/88 Минск-Рига отправлением из Минска с 18 марта, из Риги с 19 марта.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании проездных документов (билетов).

Возврат провозных платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ.

Сроки возврата проездных документов не ограничены.