ЭКОНОМИКА РБ

ЛУКАШЕНКО РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

12:47 16.03.2020 Александр Лукашенко 16 марта рассмотрел кадровые вопросы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, он назначил министром сельского хозяйства Ивана Крупко, занимавшего до этого должность главы Минского райисполкома. Лукашенко также назначил Александра Субботина своим помощником - инспектором по Могилевской области; Анатолия Калинина - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова. Он дал согласие на назначение: Дмитрия Городецкого - заместителем председателя Брестского облисполкома; Сергея Левковича - первым заместителем председателя Минского облисполкома; Александра Кручанова - заместителем председателя Минского облисполкома; Юрия Трущенко - заместителем председателя Минского горисполкома; Михаила Полуяна - председателем Барановичского райисполкома; Михаила Баценко - председателем Малоритского райисполкома; Галины Унукович - председателем Бешенковичского райисполкома; Олега Коваленка - председателем Докшицкого райисполкома; Игоря Мороза - председателем Сенненского райисполкома; Андрея Садовского - председателем Дятловского райисполкома; Александра Версоцкого - председателем Свислочского райисполкома; Владимира Юргевича - председателем Минского райисполкома; Андрея Ратомского - председателем Смолевичского райисполкома; Александра Суходольского - председателем Бобруйского райисполкома; Александра Трушкина - председателем Краснопольского райисполкома; Михаила Куксенкова - председателем Хотимского райисполкома; Александры Михеенко - председателем Чериковского райисполкома; Дмитрия Шашка - главой администрации Первомайского района Минска; Сергея Хильмана - главой администрации Советского района Минска; Дмитрия Страздина - генеральным директором производственно-торгового республиканского унитарного предприятия "Белмедтехника"; Елены Богдан - заместителем министра здравоохранения; Валерия Громады - заместителем министра культуры; Владимира Годяцкого - председателем Комитета государственного контроля Витебской области; Александра Мельникова - членом Гомельского облисполкома; Александра Щековича - членом Минского горисполкома.