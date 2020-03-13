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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
12:47 16.03.2020
Александр Лукашенко 16 марта рассмотрел кадровые вопросы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, он назначил министром сельского хозяйства Ивана Крупко, занимавшего до этого должность главы Минского райисполкома.
Лукашенко также назначил Александра Субботина своим помощником - инспектором по Могилевской области; Анатолия Калинина - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова.
Он дал согласие на назначение:
Дмитрия Городецкого - заместителем председателя Брестского облисполкома;
Сергея Левковича - первым заместителем председателя Минского облисполкома;
Александра Кручанова - заместителем председателя Минского облисполкома;
Юрия Трущенко - заместителем председателя Минского горисполкома;
Михаила Полуяна - председателем Барановичского райисполкома;
Михаила Баценко - председателем Малоритского райисполкома;
Галины Унукович - председателем Бешенковичского райисполкома;
Олега Коваленка - председателем Докшицкого райисполкома;
Игоря Мороза - председателем Сенненского райисполкома;
Андрея Садовского - председателем Дятловского райисполкома;
Александра Версоцкого - председателем Свислочского райисполкома;
Владимира Юргевича - председателем Минского райисполкома;
Андрея Ратомского - председателем Смолевичского райисполкома;
Александра Суходольского - председателем Бобруйского райисполкома;
Александра Трушкина - председателем Краснопольского райисполкома;
Михаила Куксенкова - председателем Хотимского райисполкома;
Александры Михеенко - председателем Чериковского райисполкома;
Дмитрия Шашка - главой администрации Первомайского района Минска;
Сергея Хильмана - главой администрации Советского района Минска;
Дмитрия Страздина - генеральным директором производственно-торгового республиканского унитарного предприятия "Белмедтехника";
Елены Богдан - заместителем министра здравоохранения;
Валерия Громады - заместителем министра культуры;
Владимира Годяцкого - председателем Комитета государственного контроля Витебской области;
Александра Мельникова - членом Гомельского облисполкома;
Александра Щековича - членом Минского горисполкома.
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