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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
12:47 16.03.2020

Александр Лукашенко 16 марта рассмотрел кадровые вопросы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, он назначил министром сельского хозяйства Ивана Крупко, занимавшего до этого должность главы Минского райисполкома.

Лукашенко также назначил Александра Субботина своим помощником - инспектором по Могилевской области; Анатолия Калинина - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова.

Он дал согласие на назначение:

Дмитрия Городецкого - заместителем председателя Брестского облисполкома;

Сергея Левковича - первым заместителем председателя Минского облисполкома;

Александра Кручанова - заместителем председателя Минского облисполкома;

Юрия Трущенко - заместителем председателя Минского горисполкома;

Михаила Полуяна - председателем Барановичского райисполкома;

Михаила Баценко - председателем Малоритского райисполкома;

Галины Унукович - председателем Бешенковичского райисполкома;

Олега Коваленка - председателем Докшицкого райисполкома;

Игоря Мороза - председателем Сенненского райисполкома;

Андрея Садовского - председателем Дятловского райисполкома;

Александра Версоцкого - председателем Свислочского райисполкома;

Владимира Юргевича - председателем Минского райисполкома;

Андрея Ратомского - председателем Смолевичского райисполкома;

Александра Суходольского - председателем Бобруйского райисполкома;

Александра Трушкина - председателем Краснопольского райисполкома;

Михаила Куксенкова - председателем Хотимского райисполкома;

Александры Михеенко - председателем Чериковского райисполкома;

Дмитрия Шашка - главой администрации Первомайского района Минска;

Сергея Хильмана - главой администрации Советского района Минска;

Дмитрия Страздина - генеральным директором производственно-торгового республиканского унитарного предприятия "Белмедтехника";

Елены Богдан - заместителем министра здравоохранения;

Валерия Громады - заместителем министра культуры;

Владимира Годяцкого - председателем Комитета государственного контроля Витебской области;

Александра Мельникова - членом Гомельского облисполкома;

Александра Щековича - членом Минского горисполкома.
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