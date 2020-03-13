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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ В ФЕВРАЛЕ ПОДОРОЖАЛА НА 2,8%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 3,8%
12:42 16.03.2020
В Гродненской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. выросли на 2,8%, с декабря 2019 г. – на 3,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе цены в растениеводстве увеличились в феврале на 5,4%, с начала года – на 7,4%, в животноводстве – на 2% и 2,8% соответственно.
Индекс цен производителей промышленной продукции в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 100,5%, с декабрем 2019 г. – 100,6%, в том числе на инвестиционные товары – 99,9% и 100,1% соответственно, промежуточные товары – 100,5% и 100,1% соответственно.
Как сообщалось, потребительские товары в феврале подорожали на 0,5%, с начала года – на 0,8%.
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