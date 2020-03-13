Модельный ряд тракторов и комбайн Essil-760 (ПАЛЕССЕ GS12) от АО «АгромашХолдинг KZ» презентовали на 15-й международной специализированной сельскохозяйственной выставке AgriTek/FarmTek Astana-2020, которая прошла 11-13 марта в Нур-Султане.

«Еще несколько лет назад мы наблюдали значительно устаревший парк сельхозтехники в Казахстане, который нуждался в обновлении. Благодаря площадке, подобной сегодняшней, а также поддержке государства, у аграрного сектора есть уникальная возможность получить широкий выбор качественной, доступной, и, что немаловажно отечественной сельхозтехники», – подчеркнула первый вице-президент АО «АгромашХолдинг KZ» Динара Шукижанова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, за 2019 год компания выпустила 355 единиц зерноуборочных комбайнов ESSIL. А в планах на 2020 год увеличение количества производимых зерноуборочных комбайнов.