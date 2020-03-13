По оперативной информации на 12 марта, в Гомельской области подготовлено к севу более 27 тыс. га, посеяно яровых зерновых на площади около 10 тыс. га (9% ярового клина).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля области, в отдельных хозяйствах региона работа по подготовке и проведению сева находится на низком уровне.

В частности, Комитет государственного контроля Гомельской области 12 марта изучил состояние дел с подготовкой сельхозтехники к весенне-полевым работам в ОАО «Столбунский» Ветковского и КСУП «Кузьминичи» Добрушского районов.

В ОАО «Столбунский» на указанную дату большая часть сельхозтехники к весенне полевым работам не подготовлена. Руководством хозяйства не приняты меры по ремонту и техническому обслуживанию 4 из 6 энергонасыщеных тракторов, 2 из 6 плугов, 2 из 3 комбинированных почвообрабатывающих посевных агрегатов. Из-за поломок простаивает более половины машин для внесения минеральных и органических удобрений.

В КСУП «Кузьминичи», согласно представленной отчетности на 12 марта, все энергонасыщеные трактора подготовлены к работе. Однако результаты мониторинга показали, что руководство хозяйства приукрасило ситуацию с готовностью тракторов, так как фактически 2 из 4 энергонасыщенных тракторов к работе не готовы. Причем один трактор простаивает из-за поломки с осени 2019 года.

Кроме того, на указанную дату в хозяйстве были неисправны более половины дискаторов, комбинированных почвообрабатывающих посевных агрегатов, машин для внесения минеральных и органических удобрений.

Такой подход руководителей указанных хозяйств к организации работы по подготовке сельхозтехники недопустим.

По результатам мониторинга местным органам власти предложено принять оперативные меры по подготовке и задействованию техники в посевной.

О вскрытых фактах для принятия мер реагирования и привлечения виновных лиц к ответственности проинформирован Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома.

Контроль за ходом ярового сева продолжается.