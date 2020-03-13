В БГУ принято решение перенести лекционные курсы для всех факультетов на более поздний срок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университете, речь не идет о переводе на дистанционное обучение и отмену занятий, а касается временных изменений в графике учебного процесса с целью избежания массового скопления людей. В ближайший период рекомендовано использовать иные формы занятий, предусмотренные учебными планами и программами, в числе которых УСР (управляемая самостоятельная работа студентов), консультации, лабораторные и др.

По всем вопросам организации учебного процесса необходимо обращаться в деканаты факультетов.

В БГУ принят комплекс мер по усилению профилактики распространения коронавируса среди студентов и сотрудников. Среди них: ограничено посещение студенческих общежитий в течение ближайшего месяца, кроме проживающих в них лиц; в местах массового скопления людей, холлах и санузлах установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук; увеличено количество влажных уборок учебных, административных корпусов и общежитий с использованием дезинфицирующих средств; во всех учебных корпусах, общежитиях размещены информационные стенды по профилактике коронавируса; ограничено проведение массовых мероприятий.