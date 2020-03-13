ОАО "Сатурн-1" планирует производить новые виды продукции и нарастить экспорт изделий на рынок Украины. Такая информация прозвучала во время посещения 13 марта премьер-министром Сергеем Румасом предприятия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, во время посещения ОАО "Сатурн-1" в Житковичах руководитель правительства ознакомился с развитием экспортно ориентированного производства узлов, агрегатов, деталей и комплектующих для железнодорожного подвижного состава.

"В 2020 году планируем производить новые виды продукции для Тихвинского вагоностроительного завода (Россия), а также нарастить экспорт изделий на рынок Украины (речь идет о крышках люка грузового полувагона) и Литвы", - рассказал директор ОАО Михаил Саскевич.

Для улучшения качества и увеличения объемов продукции в 2019 году в ОАО начали строить модуль под заготовительный участок площадью свыше 1 тыс. кв. м. Его планируют ввести в первой половине этого года. Также в 2020-м предприятие намерено приобрести портальную установку для плазменной и газовой резки, вертикальный обрабатывающий центр с числовым программным управлением.

"Сатурн-1" выпускает запчасти для железнодорожного подвижного состава, сборные строительные конструкции, части бурильных, проходческих машин, агрегатов для выемки грунта. Технологические мощности предприятия дают возможность выполнять полный цикл обработки достаточно сложных в техническом отношении деталей от получения заготовок до финишных операций.