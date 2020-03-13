Значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы (60,4% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, весомы объемы платежей по подоходному налогу (17,2%), акцизам (5,1%), налогу при упрощенной системе налогообложения (3,6%), налогу на доходы (2,4%), земельному налогу (1,8%).

Невысокий удельный вес поступлений по налогу на прибыль (1,0%) обусловлен тем, что первый срок уплаты в текущем году наступит 23 марта.