|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 60% ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СТОЛИЦЫ СФОРМИРОВАНА ПЛАТЕЖАМИ НДС
11:17 16.03.2020
Значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы (60,4% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, весомы объемы платежей по подоходному налогу (17,2%), акцизам (5,1%), налогу при упрощенной системе налогообложения (3,6%), налогу на доходы (2,4%), земельному налогу (1,8%).
Невысокий удельный вес поступлений по налогу на прибыль (1,0%) обусловлен тем, что первый срок уплаты в текущем году наступит 23 марта.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 13.03.2020
Курсы в банках
на 16.03.2020
Конвертация в банках
на 16.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте