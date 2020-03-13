В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» приостанавливает полеты в Украину, Польшу и на Кипр.

Как сообщили ЭКОПРЕС в пресс-службе национального перевозчика, полеты приостанавливаются по следующим маршрутам: Украина (Киев, Львов, Одесса, Харьков) – с 17 по 31 марта 2020 г.; Кипр (Ларнака) - с 15 – 30 марта 2020 года; Польша (Варшава) – 15-27 марта 2020 года.

Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные в связи с эпидемией коронавируса (Covid – 19) рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.

«Обратиться в кассы и представительства авиакомпании, а также службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года, не нужно делать это прямо сейчас, все данные билета сохранены у нас в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер своего билета. Изменение даты вылета возможно только один раз. У вас есть несколько месяцев обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз», - говорится в сообщении авиакомпании.

В случае обращения по возврату или обмену на рейсы, которые выполняются и не отменены (групповой или индивидуальный тариф) – возврат и обмен будут производиться в соответствии с правилами тарифа.