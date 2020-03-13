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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМПРОДУКЦИИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 0,9%
10:55 16.03.2020
Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 100,5%, по сравнению с декабрем 2019 г. – 100,9%, в том числе на инвестиционные товары – 99,2% и 99% соответственно, промежуточные товары – 99,7% и 100,4%, потребительские товары – 100,7% и 101,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 102,8%, по сравнению с декабрем 2019 г. – 103,8%, в том числе в растениеводстве – 105,2% и 107,2% соответственно, животноводстве – 102,3% и 103,1%.
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