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ЭКОНОМИКА РБ


ПОСТРОИТЬ ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ В ЖИТКОВИЧАХ ПЛАНИРУЕТСЯ К 1 ИЮНЯ 2020 ГОДА
10:43 16.03.2020

Построить цех по производству топливных гранул в Житковичах планируется к 1 июня 2020 года. Такая информация прозвучала во время поездки 13 марта премьер-министра Сергея Румаса в Гомельскую область.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, цех в Житковичах - один из шести проектов, которые реализуются в Беларуси по комплексной программе по сокращению остатков низкокачественной древесины, а также для повышения эффективности использования древесных ресурсов.

"Реализовать проект в Житковичах намерены к 1 июня 2020 года. Стоит задача оптимизировать силы, чтобы выполнить все к сроку", - отметил заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч.

Общая мощность пеллетных производств составит 156 тыс. т в год. В Житковичах смогут выпускать около 20 тыс. т продукции.

"Это дополнительно даст лесхозу валютную выручку в размере $2,5 млн", - отметил замминистра. По его информации, срок окупаемости проекта по документам 7 лет, однако его предполагается сократить. Реализация проекта позволит создать 16 новых рабочих мест.

Замминистра отметил перспективные контракты на пеллеты на внешних рынках. Сергей Румас обратил внимание, что продукция должна найти свою нишу и на внутреннем рынке. Премьер-министр интересовался сроками поставок оборудования для цеха, проработкой логистики доставки готовой продукции, ее стоимостью, организацией радиационного контроля.

Владимир Креч уточнил, что в этом году четыре производства пеллет будут введены в мае, в Мозыре - до 1 июня. Еще минимум шесть заводов планируют построить до конца 2021 года.
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