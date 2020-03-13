ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by, +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КУРСИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЧЕРЕЗ МИНСК ПОЕЗДОВ В БЕРЛИН И ПАРИЖ ПРИОСТАНОВЛЕНО
10:20 16.03.2020

Курсирование поездов формирования АО «РЖД» в сообщении с Берлином и Парижем, следующих через территорию Беларуси, приостановлено.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Белорусской железной дороги, это вызвано тем, что Польша приняла решение о прекращении международного железнодорожного сообщения в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19.

В частности, отменяются и временно курсировать не будут следующие поезда: №23 Москва-Париж, отправлением из Москвы с 17 марта 2020 года; №24 Париж-Москва, отправлением из Парижа с 19 марта 2020 года; №14 Берлин-Москва, отправлением из Берлина с 16 марта.

Билеты на отмененные поезда можно будет вернуть в кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат провозных платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, посредством которого приобретен билет.

Сроки возврата проездных документов не ограничены.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.03.2020
валюта курс
EUR 2.6148
USD 2.3402
RUB 3.1958
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6148 -0.0323
USD 2.3402 -0.0072
RUB 3.1958 +0.0302
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6250 2.6360
USD 2.3600 2.3690
RUB 3.1860 3.2200
подробнее

Конвертация в банках
на 16.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1110 1.1150
EUR/RUB 81.5000 82.6800
USD/RUB 73.2000 74.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте