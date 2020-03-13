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ЭКОНОМИКА РБ
КУРСИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЧЕРЕЗ МИНСК ПОЕЗДОВ В БЕРЛИН И ПАРИЖ ПРИОСТАНОВЛЕНО
10:20 16.03.2020
Курсирование поездов формирования АО «РЖД» в сообщении с Берлином и Парижем, следующих через территорию Беларуси, приостановлено.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Белорусской железной дороги, это вызвано тем, что Польша приняла решение о прекращении международного железнодорожного сообщения в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19.
В частности, отменяются и временно курсировать не будут следующие поезда: №23 Москва-Париж, отправлением из Москвы с 17 марта 2020 года; №24 Париж-Москва, отправлением из Парижа с 19 марта 2020 года; №14 Берлин-Москва, отправлением из Берлина с 16 марта.
Билеты на отмененные поезда можно будет вернуть в кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат провозных платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, посредством которого приобретен билет.
Сроки возврата проездных документов не ограничены.
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