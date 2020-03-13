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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ ВЫРОСЛИ В ФЕВРАЛЕ НА 0,5%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 1,4%
10:15 16.03.2020
Индекс цен производителей промышленной продукции в Минске в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 100,5%, с декабрем 2019 г. – 101,4%, в том числе на инвестиционные товары – 100,4% и 102,2% соответственно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, цены на промежуточные товары в феврале подорожали на 0,5%, с начала года – на 1,5%.
Продукция производственно-технического назначения в феврале стала дороже на 0,4%, с начала года – на 1,7%.
Как уже сообщалось, в целом цены на потребительские товары в феврале по сравнению с январем выросли на 0,5%, с начала года – на 0,2%.
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