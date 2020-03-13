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ЭКОНОМИКА РБ


С 16 МАРТА ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКИ СМОГУТ ВЪЕХАТЬ В ЛИТВУ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ДВА ПУНКТА ПРОПУСКА
09:42 16.03.2020

16 марта будет ограничен въезд иностранцев на территорию Литвы. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси со ссылкой на литовскую сторону.

Согласно информации, грузоперевозчики смогут пересечь государственную границу только через пункты пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и «Райгардас» («Привалка»).

«Остальная информация об изменениях порядка пересечения границы, работе пунктов пропуска через границу с Литвой будет предоставлена по мере поступления сведений от сопредельной стороны», - сообщили в Госпогранкомитете.
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