ОАО «Гомельтранснефть Дружба» устранило дефекты на магистральном нефтепроводе «Мозырь-Брест», правило работы в рамках капитального ремонта и реконструкции технологических трубопроводов на НПС «Туров» и НПС «Кобрин».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, срочные работы по замене дефектных участков проведены на 18-м и 283-м км магистрального нефтепровода «Мозырь-Брест» DN800. Дефекты были выявлены по результатам внутритрубной диагностики, методы ремонта определены посредством дополнительного дефектоскопического контроля. Дефекты устранялись силами работников аварийно-восстановительных служб методом вырезки дефектных участков трубопровода. Работы велись в условиях снижения режима перекачки на МН «Мозырь-Брест» с выводом отдельных участков и были завершены 12 марта. В настоящее время перекачка сырья осуществляется в штатном режиме.

Строительно-монтажные работы проведены в рамках реконструкции технологических трубопроводов на НПС «Туров». На нефтеперекачивающей станции заменены участки нефтепровода на узле приема и пуска внутритрубных устройств DN800. На НПС «Кобрин» заменен участок трубопровода DN700 на напорном коллекторе насосной станции №2. Новые участки технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций подключены 14 марта.

Ремонты проведены в соответствии с утвержденными графиками и направлены на повышение надежности магистральных нефтепроводов ОАО «Гомельтранснефть Дружба».